Yılmazköy’de saat 20.00’de başlayacak festival, Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi (HAD-SAM) organizasyonunda Gönyeli-Alayköy Belediyesi ev sahipliğinde ve Yılmazköy Spor Kulübü iş birliğinde düzenleniyor.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, festivalde, HAD-SAM, Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya, Litvanya ve Türkiye’den halk dansları ekiplerinin yanı sıra İstanbul Folklor Kurumu Dans Spor Kulübü ile Alayköy Kültür Sanat Derneği de sahne alacak.

Çocuklar için saat 19.00’dan itibaren yüz boyama etkinliği olacak, festival alanına şişme oyun parkı kurulacak ve sahne etkinlikleri yapılacak.

Ayrıca Yılmazköy Spor Kulübü tarafından saat 22.00’de yapılacak tombala çekilişiyle 50 bin TL değerindeki ikramiye sahiplerini bulacak.



