Girne’de müdürü olduğu bir bankanın mevduat hesaplarından 2021-2025 yılları arasında hesapları boşaltılarak bir milyon Sterlin para çalan ve müşteri şikâyeti doğrultusunda tutuklanan İlke Çağış ve suç ortağı İna Dağgül aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlı Çağış ‘Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme’, ‘Müstahdem tarafından sirkat’, zanlı İna Dağgül ‘Sirkat’, ‘Sahte belge’ düzenleme suçlamalarından yargılanacak. Aleyhlerindeki soruşturma tamamlanan zanlılar teminat talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı İlke Çağış’ın 5 Şubat tarihinden bu yana tutuklu olduğunu emare olarak alınan cep telefonu kayıtlarında yapılan incelemede zanlı İna Dağgül ile birlikte müşteriler adına sahte mevduat cüzdanı düzenlediklerini tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Debreli, zanlı Çağış’ın 31 Aralık-02 Şubat tarihleri arasında internet üzerinde oynadığı kumar oyunlarında 1 Milyon 228 bin TL para kaybettiğini tespit ettiklerini, 31 Aralık 2024 tarih öncesi kayıtların ise oyun sitesindeki sistem değişikliği nedeniyle para miktarına ulaşamadıklarını söyledi.

Tüm bankalar tarafından, Tapu Dairesine yazı yazılarak zanlıların malları ve hesaplarına tedbir konulduğunu ifade eden Debreli, banka video görüntü kayıtlarının ve cep telefonu kayıtlarının incelemelerinin devam ettiğini kaydetti. Debreli zanlı Çağış’ın, Dağgül’ün de 1 gönüllü ifade verdiğini belirtti.

YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİLER MAYIS AYINDA GELECEK

Polis, ilgili bankanın müşterilerinin bir kısmının yurt dışında olduğunu belirterek yapılan görüşmelerde mağdurların Mayıs ayında ülkeye gelerek ifade vereceklerini söyledi. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak zanlıların etki edebileceği kısmın tamamlandığını kaydeden Debreli zanlı Çağış ve Dağgül’ün KKTC vatandaşı olduklarını belirterek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Yargıç Evren Mürsel, zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak için yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, zanlı İlke Çağış’ın 250 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 3 kefilin imza edeceği 1’er Milyon TL’lik kefalet senedi ve 3 Milyon şahsi kefalet senedi imza etmesine yine zanlı İna Dağgül’ün 50 bin TL nakit, KKTC vatandaşı iki kefilin imza edeceği 500’er bin TL’lik kefalet senedi ve 500 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.