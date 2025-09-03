KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulundukları tespit edilerek tutuklanan Nijerya uyruklu Henry Odion Edepio, Nijerya uyruklu Wisdım Prince Mebem, Nijerya uyruklu Mustapha Olayiwola, Sudan uyruklu Mohamed Alnoor Essa Abdalla, Nijerya uyruklu Elijah Omare, Zimbabve uyruklu Shumirai Kundishora Mashonganyika, Zimbabve uyruklu Tapıwa Aggrey Kamusasa, Nijerya uyruklu Destiny Tochukwu Okwueze, Usama Khan Dilfaraz, Muhammad Taimoor Khan ve Azhar Shahzad dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memurları mahkemeye olguları aktardı.

Polis memuru, 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 13.10 sıralarında Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi’ne bağlı ekiplerin devriye yaptığı sırada muhaceret kontrolü gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, yapılan kontrolde, Henry Odion Edepio’nun 30.09.2024 tarihinden itibaren 273 gün, Wisdım Prince Mebem’in 04.12.2022 tarihinden itibaren 999 gün, Mustapha Olayiwola’nın 03.06.2021 tarihinden itibaren 1548 gün, Mohamed Alnoor Essa Abdalla’nın 17.03.2022 tarihinden itibaren 530 gün, Elijah Omare’nin 30.09.2023 tarihinden itibaren 639 gün, Shumirai Kundishora Mashonganyika’nın 30.09.2024 tarihinden itibaren 273 gün, Tapıwa Aggrey Kamusasa’nın 30.09.2024 tarihinden itibaren 273 gün ve Destiny Tochukwu Okwueze’nin 15.06.2023 tarihinden itibaren 806 gündür KKTC’de ikamet izinsiz bulunduklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, Usama Khan Dilfaraz, Muhammad Taimoor Khan, Azhar Shahzad’ın Gönyeli’e tespit edildiklerini söyledi.

Polis memuru, 29 Ağustos 2025 tarihinde saat 11:30 raddelerinde Alayköy'de Gönyeli Polis Karakolu ekiplerinin devriyede bulundukları sırada Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Alpet Petrol İstasyonunda şüpheli hareketlerinden dolayı Usama Khan Dilfaraz’ın 15.12.2023 tarihinden itibaren 623 gün, Muhammad Taimoor Khan’ın 07.10.2024 tarihinden itibaren 324 gün, Azhar Shahzad’ın 15.03.2024 532 gündür KKTC'de İzinsiz İkamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ihraç işlemleri de başlatacaklarını söyleyerek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, 12 zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.