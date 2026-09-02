Girne’de yaşanan gemi faciasında büyük bir cesaret ve insanlık örneği sergileyen su sporları eğitmeni Fırat Gencer, 100 kişinin hayata tutunmasını sağladı.

Yakındaki bir otelde su sporları hocası olarak görev yapan Gencer, yardım çağrısını alır almaz zorlu hava şartlarına rağmen teknesiyle bölgeye ulaştı.

Dalgalarla mücadele ederek batan feribottaki yaklaşık 100 kişiyi kurtaran Gencer, gösterdiği fedakârlıkla takdir topladı.

İnsanları kurtarırken feribottan denize karışan mazot nedeniyle zorluk çektiklerini kaydeden Gencer, "Herkese yardımcı olduk. Bu esnada kıyıda bekleyen ekip herkes bekliyordu. Onlara teslim ettik. Yaklaşık 2 seferde 100 yolcu getirdik. Kayıplarda var keşke elimizden daha fazlası gelseydi de yapsaydık" diye konuştu.

Zorlu şartlara rağmen hiç tereddüt etmeden insanların yardımına koşan Fırat Gencer’in gösterdiği bu büyük cesaret, fedakârlık ve insanlık örneği gönüllerde yer etti.