Almanya’nın Traunstein bölgesinde yaşayan 57 yaşındaki bir adam, çevrimiçi bir platformda “ilanlar” bölümünde gördüğü ikinci el bir kasa sayesinde hayatının en sıra dışı olaylarından birini yaşadı. Sadece basit bir kasa satın almak isteyen adam, karşılaştığı durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

İkinci el ürün satışı yapılan bir sitede kasayı fark eden adam, satıcıyla 15 euro (yaklaşık 800 TL) karşılığında anlaşarak ürünü satın aldı. Kasayı evine götürüp bodruma yerleştirdiği sırada ise beklenmedik bir detay dikkatini çekti.

Kasayı incelerken yan tarafında sonradan eklenmiş gibi görünen küçük bir gizli bölme olduğunu fark etti. Bölmeyi açtığında ise içinde 250 gramlık altın külçeler bulunduğunu gördü. Bu altınların güncel değerinin yaklaşık 1 milyon 250 bin TL civarında olduğu ifade edildi.

Olayın ardından yeni kasa sahibi durumu hemen polise bildirdi. Polis, satıcıya ulaştığında kasanın aslında 92 yaşındaki dedelerine ait olduğunu, satış işleminin onun adına yapıldığını öğrendi. Yaşlı adamın altınları unutmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ayrıca altınların çalındığına dair herhangi bir resmi şikâyet bulunmadığı için dosya kapatıldı ve taraflara kendi aralarında anlaşmaları önerildi.

İddialara göre dede başlangıçta kasanın 20 euro’ya satılmasını istemiş, ancak alıcı bulunamayınca fiyat 15 euro’ya düşürülmüştü. Hatta satılmaması halinde kasanın atılması bile gündeme gelmişti. Bu durumda dürüst bir alıcı çıkmasaydı altınlar tamamen kaybolabilirdi.