Stat: Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı

Hakemler: Ali Özer, Merve Ateş, Yusuf Bakar, Tufan Çerçioğlu

Karşıyaka: Osman Erdoğan, Hasan Kanlı, Gökhan Özer, Isaac Owusu, Göksel Soyer, Muhammed Jatta, Mehmet Kum, Cheikh Mahfouz Kande, Süleyman Batuk, Papa Demba Ndior, Selçuk Soyer

Yenicami: Övgü İzci, Halil İbrahim Uçar, Yasin Açıkel, Reşit Erişik, Remzi Betmezoğlu, Mehmet Çavuş, Aboubacar Bemba Sangare, Tahir Gazi, Ali Üçtaş, Samet Akrep, Görkem Büyükaşık

Goller: 7’ Selçuk Soyer, 23’ Hasan Kanlı (Karşıyaka), 45’ Görkem Büyükaşık (Yenicami)

AKSA Süper Lig 11. haftasında alt sıraları ilgilendiren maçta Karşıyaka, Yenicami’yi ağırladı. Mücadelenin galibi 2-1’lik skor ile Karşıyaka oldu. Maçta Karşıyaka, 7. dakikada Selçuk Soyer ve 23. dakikada Hasan Kanlı’nın golleriyle 2-0 öne geçti. Yenicami’nin golü ise 45. dakikada Görkem Büyükaşık’tan geldi. İlk devre 2-1 tamamlanırken, ikinci yarıda taraflar gol atma başarısı gösteremedi ve mücadele ev sahibi ekibin üstünlüğünde bitti. Bu sonucun ardından Karşıyaka puanını 13’e yükseltip rakibini sıralamada geçerken Yenicami 11 puanda kaldı.