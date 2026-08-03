Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Koral Bozkurt, Mağusa’yı bir marka haline getirmenin sanıldığı gibi imkânsız olmadığını, hayata geçirecekleri proje ve hizmetlerle, Mağusa’nın ekonomik değerini yükselteceklerini vurguladı. Bozkurt, “Mağusa halkının da bizimle birlikte olacağına inancımız tamdır. Mağusa sadece yönetilmeyecek, değer kazanacak” dedi.

"MAĞUSA SADECE YÖNETİLMEYECEK, DEĞER KAZANACAK"

Bozkurt, önceki gün UBP Gazimağusa İlçe Binası’nda düzenlenen etkinlikte partililerle buluştu. Etkinliğe Başbakan Ünal Üstel’le birlikte birçok Bakan, vekil ve parti üyesi katılım gösterdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte partililerle selamlaşan ve sohbet eden Bozkurt, neden aday olduğunu, neyi hedeflediğini ve Mağusa’ya olan sevgi ve bağlılığını anlattı.

Bozkurt, en verimli olduğu bu döneminde, edindiği tecrübeler ışığında Mağusa’ya ve Mağusa halkına hizmet etmek için aday olduğunu belirterek, “Daha önce de söylediğim gibi; Siyaset yapmaya değil iş yapmaya geliyoruz. Mağusa sadece yönetilmeyecek, değer kazanacak” dedi.

"MAĞUSA'YI HEP BİRLİKTE MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ"

Bozkurt, şu an birçok proje üzerinde çalıştıklarını, Mağusa’yı bir marka haline getirmenin ulaşılabilir bir hedef olduğunu söyledi ve Mağusa’daki ekonomiye dikkat çekti.

Bozkurt, “Ben belediyelerin asli görevleri olan su hizmeti, çöp toplama hizmeti veya kaldırım yapma hizmetlerinden öte bir şeyden bahsediyorum. Mağusa’ya ekonomik değer katmaktan, esnafın ve halkın ekonomisinin yükselmesinden bahsediyorum” dedi.

Kimin hangi adaya oy vereceğinin kendilerinin gözünde bir önemi olmadığını söyleyen Bozkurt, Mağusa halkını bir bütün gördüklerini, seçim bittikten sonra da Mağusa Belediyesi’nde Mağusa için çalışan herkesle; her zaman birlikte ve yan yana bir çalışma düzeni sürdüreceklerini belirtti.

Gazimağusa Belediyesi’nde gönülden çalışacak herkesin kendilerinin yanında yeri olduğunu vurgulayan Bozkurt, bu anlayışla hareket ettikleri sürece Mağusa halkının da kendilerinin yanında olacaklarına inancının tam olduğunu belirtti.