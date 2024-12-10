AKSA 1.LİG 12. HAFTA PANORAMASI

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 12. Haftası oynanan maçlarla tamamlanırken, zirvede bulunan takımlar haftayı kayıpsız geçerek takipçileriyle aralarındaki puan farkını korumasını bildiler.

Averajla lider olan Küçük Kaymaklı takımı konuk olduğu S. Geçitkale’yi tek golle mağlup ederek zorlu virajı kayıpsız atlatırken, ayni puanla 2. Sırada olan Mormenekşe takımı da zorlu M. Hacıali Yılmazköy deplasmanından galibiyetle dönerek zirve takibini sürdürdü.

Olaylı maçta konuk ettiği A. Kozanköy’ü ikinci devrede bulduğu gollerle farklı mağlup eden Yeniboğaziçi 3. sıradaki yerini korurken, Hamitköy konuk ettiği Lapta’yı mağlup ederek 4. Sıraya yükseldi ve iddiasını ortaya koymuş oldu.

Sezona kötü başlaması sonrasında teknik heyet değişimi sonrasında çıkışa geçen Yalova konuk olduğu Vadili’yi üç golle geçerek yukarıya tırmanışına devam etti.

Alt sıraların önemli maçı olan komşu derbisinde Çanakkale konuk ettiği Maraş’ı mağlup etmeyi başararak bu sezon ki ilk galibiyetini almış oldu.

Aksa 1. Ligin 12. Haftasında oynanan 8 maçın 4 tanesini deplasman takımları, 3 tanesini ise ev sahibi takımlar kazanırken, bir maç ise beraberlikle tamamlandı. Oynanan tüm maçlarda gol atılmasına karşın kale ağları sadece 20 kez havalanarak maç başına 2,5 gol ortalamasında kalındı.

En faklı galibiyetleri evinde Kozanköy’ü yenen Yeniboğaziçi ile deplasmanda Vadili’yi mağlup eden Yalova takımları alırken en gollü maç ise 3-2’lik skorla Çanakkale – Maraş maçı oldu.

Gol krallığı yarışında K.Kaymaklı’dan İlyas Yılmaz takımına galibiyeti getiren golü atarak 20 gole ulaşarak takipçileriyle arasındaki gol farkını da artırmış oldu. Onu haftayı boş geçen Yalova’dan Yiğitcan Ayaz 10 golle takip ediyor.

Ligin 12. Haftasında oynanan 8 maçın 7’sinde kartlar gösterilirken, toplam 36 sarı kart ve 9 kırmızı kart çıktı. Çıkan kırmızı kartla 3 maçta çıkarken, Vadili - Yalova maçında ise hiç kart gösterilmedi.

Haftanın Takımı: Mormenekşe

Mormenekşe takımı konuk olduğu zorlu M. Hacıali Yılmazköy karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan 3 puanla ayrılmasını bilerek zirve takibini sürdürdü. Mormenekşe takımı üst üste 4. galibiyetini alarak iddiasını ortaya koymuş oldu.

Haftanın Futbolcusu: Kenan Özerinç(Yeniboğaziçi)

Yeniboğaziçi genç yeteneklerinden Kenan Özerinç, takımının Kozanköy karşısında gol perdesi açarak galibiyete ulaşmasında 2 gol atarak her geçen hafta performansını yukarıya taşımaya devam ediyor.

Haftanın Teknik Direktörü: Ahmet Dedekorkut(Düzkaya)

İki hafta önce Düzkaya takımının başına geçen ve ilk hafta Hamitköy’ü bu hafta ise evinde Türk Ocağı’nı mağlup etmeyi başaran teknik direktör Ahmet Dedekorkut hem takımı toparladı hem de aldığı 6 puanla yukarıya tırmanışa geçirdi.

Haftanın Hakemi: Ali Özer(Türk Ocağı – Düzkaya)

Tecrübeli hakem Ali Özer ligin zorlu maçlarından olan Türk Ocağı – Düzkaya karşılaşmasında hem pozisyonlara yakınlığı hem de yerinde düdükleriyle maçın sertleşmesine izin vermezken, yardımcılarıyla da uyum içinde iyi bir maç çıkararak haftanın hakemi olmayı hak etti.

Haftanın Kare Ası:

Raif D. Pehlivan (Hamitköy), Civan Hışır(Yalova), Hasan Ağaç(Binatlı), Sami Tünsay(Mormenekşe),

Haftanın Onbiri:

Hakkı(K.Kaymaklı), Ali (Yeniboğaziçi), Mehmet(Düzkaya), Salih(Hamitköy) Fetin(Mormenekşe), Ferhat(K.Kaymaklı), Serkan(Düzkaya), Ramadan(Yeniboğaziçi), Arda(Mormenekşe), İlyas(K.Kaymaklı), Yunus (Çanakkale)

AKSA 1.Lig 12. Hafta sonuçları

Vadili-Yalova: 0 – 3

Hamitköy-Lapta : 1 – 0

Yeniboğaziçi-A.Kozanköy: 3 – 0

MH Yılmazköy-Mormenekşe: 0 – 2

S.Geçitkale-K.Kaymaklı: 0 – 1

Çanakkale-Maraş: 3 – 2

Binatlı-N.Dipkarpaz: 1 – 1

Türk Ocağı-Düzkaya: 1 – 2

AKSA 1.Lig 13. Hafta programı:

K.Kaymaklı – Lapta

Düzkaya – Binatlı

Yalova – S. Geçitkale

Maraş – Yeniboğaziçi

N. Dipkarpaz – M. Hacıali Yılmazköy

Türk Ocağı – Hamitköy

Mormenekşe – Çanakkale

A.Kozanköy - Vadili

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

