Stadyum: Cihangir Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Abdülkadir Karadağ, Ali Orçan

Cihangir: Türkkan, Babacar, Selçuk, Yusuf Beyazi, Hasan Ulukök(70.Dk Berhan),Sercan, Hakan Karacaoğlu, Berkem, Ebuka, Yakup(76.Dk Ali Bayır),Meye

C.B Gençlik Gücü Kemal,Ahmet Sönmez, Mustafa Sakallı(84.Dk Mahmut),İsmail Tırlık, Hasan Akkuyu( 76.Dk Farouk),Bamba, Ünal, Semih(73.Dk Mehmet Altın),Fofana, Mustafa Atlar, Adil

Goller: 89.Dk Babacar (Cihangir)- 90+5.Dk Ünal (GG)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 11. hafta maçında Cihangir, China Bazaar Gençlik Gücü’nü konuk etti.

Cihangir Stadında oynanan Cihangir – China Bazaar Gençlik Gücü maçını Evren Karademir yönetti.

19.Dk: Cihangir atağında Meye soldan sıfıra inip pasını Babacar’a aktardı. Onun vuruşunda kaleci Kemal ayaklarıyla gole izin vermedi.

21.Dk: GG atağında Semih sol çaprazda topla buluştu ancak kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi.

27.Dk: Cihangir atağında Berkem’in aşırtma pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Babacar’ın vuruşunda kaleci Kemal topu kornere çeldi.

67.Dk: GG’nin kaleye yakın bir noktadan kazandığı frikiği kullanan Ünal’ın şutunda kaleci Türkkan gole izin vermedi

69.Dk: GG atağında Semih’in pasında Bamba’nın şutunda kaleye giden topa Sercan müdahale ederek golü önledi

78.Dk: GG atağında Farouk’un sağdan ortasında Mehmet Altın vuruşunu yaptı ancak kaleci Türkkan gole izin vermedi

85.Dk: GG’de kornerden gelen topta Farouk’un kafa vuruşunu Hakan çizgiden uzaklaştırdı.

89.Dk: Cihangir atağında Berhan’ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Babacar’dan önce kaleci Kemal kalesini terk etti ve topa vurdu ancak top kendi arkadaşı Ahmet Sönmez’e çarptı ve Babacar’ın önünde kaldı. Babacar boş kaleye vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. CİHANGİR 1-0 GG

90+5.Dk: GG atağında Ahmet Sönmez’in pasında topu alan Ünal, kaleci Türkkan ile karşı karşıya kalırken vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 1-1 GG

Foto: Halil GERÇEK