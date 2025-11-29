AKSA Süper Lig’de 2 puanla son sırada bulunan Mesarya’da Teknik Direktör Özgü Bayraktar 2-2 beraberlikle sonuçlanan Çetinkaya maçı sonrasında görevi bıraktığını ifade ederek Mesarya takımına kalan maçlarda başarılar diledi.

Mesarya’nın başına 0 puanda gelen, son 2 haftada 2 beraberlikle takımıyla 2 puan kazanan Bayraktar, maç sonrası katıldığı canlı yayında istifa kararını duyurdu. Teknik Direktör Özgü Bayraktar, futbolcuların kazanma azmi, çalışma disiplini ve takıma aidiyetinden son derece memnun olduğunu, yönetimin de imkanlar ölçüsünde kendilerine yardım etmeye çalıştığını belirtti.

Bayraktar, buna rağmen yönetimde oluşan ciddi boşluk, yönetimin karar verme mekanizmasındaki eksiklikler, hatalar belirsizlikler yüzünden hiç istemese de hafta içinde Salı gün aldığı görevi bırakma kararını maç sonrası açıklamak durumunda kaldığını dile getirdi.