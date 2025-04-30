Açıklamasında “Önce Sanayi Holding, sonra Peyak, Zey-Ko, Ay-Ko, ETİ, Kıb-Tek, Kıbrıs Türk Hava Yolları, birçok Köy Kooperatifi, Cypruvex, Toprak Ürünleri Kurumu, OL-KO Birlik, Okal Koop ve daha nicesi. Paranın döndüğü her kooperatif/kurum batırıldı, batırılmaya devam ediliyor” diyen Uluçam Kooperatif Şirketler Mukayyitliği görevini yapmamakla suçladı.

Kooperatiflerin, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde yer alan önemli kuruluşlar olduğunu dile getiren Uluçam, bu kooperatiflerin uygun fiyatlı tüketim, gıda ve girdi maddeleri sağlamak için kurulduğunu kaydetti.

Açıklamasına “Binboğa Yem Kooperatifi’nin batırılışının sorumluları belli. Bu batırılış ile ilgili kimin sorumlu olduğuna gelince sendika birilerini, sorumlu siyasetçiler başka birilerini suçlamakta” sözleriyle devam eden Uluçam mevcut durumun bir günde meydana gelmediğini ifade etti.

“Sorumlular belli. Geçmişte batırılan, içi boşaltılan kooperatifler/kurumların neden batırıldığı ve kimin batırdığı belli. Sonuç ne oldu? Sorumlular kendi şahıslarına şirket açıp batırdığı kurumun sektörüne girdi. Kooperatiflerin yönetim kurullarını kimler neye göre atar, nasıl denetler? Binboğa Yem Kooperatifi en son ne zaman denetlendi? Kooperatifler siyasetten, siyasilerden tamamen arınmadığı sürece batırılmaya/içi boşaltılmaya devam edecek” diyen Uluçam Binboğa Yem Kooperatifi’nin tek kurtuluşunun liyakat sahibi çalışanların yönetimde yer alması olduğunu belirtti.

Binboğa Yem Kooperatifi’nin mevcut durumunda sorumlu olanların yargılanması gerektiğini dile getiren Uluçam, “Sorumlular yargılanmazsa gerek çalışanlar ve aileleri gerekse üretici, çiftçi ve hayvancı sizi sandıkta yargılayacak” dedi.