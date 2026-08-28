Harmancı, LTB ile Lefkoşa’daki halk dansları derneklerinin birlikte düzenlediği festival için Türkiye, İtalya, İran ve Brezilya’dan gelen ekiplerle LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda bir araya geldi.

LTB’den verilen bilgiye göre, konuk ekiplerin liderleri, kendi ülkelerinden getirdikleri hediyeleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya takdim etti.

-Harmancı: “Lefkoşa’da güzel anılar biriktirmenizi diliyorum”

Mehmet Harmancı, farklı ülkelerden gelen insanların halk dansları ve kültür aracılığıyla Lefkoşa’da bir araya gelmesinin dostluk ve kültürel paylaşım açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Festivalin, Dünya Barış Günü'nde olmasının ayrıca anlamlı olduğunu belirten Harmancı, farklı ülkelerden insanların aynı çatı altında buluşmasının barışın ve kardeşliğin ne kadar güçlü bir ortak değer olduğunu gösterdiğini söyledi.

Harmancı, “Lefkoşa'mızda dün akşam gerçekleştirdiğimiz etkinlikten keyif aldığınızı görmek bizleri çok mutlu etti. Hem festivalin tadını çıkarmanızı hem de ülkemizin güzelliklerini keşfetmenizi diliyorum.” dedi.

Mehmet Harmancı, farklı kültürleri Lefkoşa’da buluşturan festivalin gerçekleşmesine katkı koyan halk dansları derneklerine, paydaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, ekiplerin Lefkoşa’da güzel anılar biriktirmesini temenni etti.

-Kızılbaş Parkı’nda bu gece kortej ve açılış gecesi düzenlenecek

İplik Pazarı Erdinç Gündüz Meydanı’nda dün akşam gerçekleştirilen halka açık halk oyunları workshopları, Grup Otantik, DJ performansı ve Kıbrıs mutfağından ikramların yer aldığı Kıbrıs Gecesi ile başlayan 16'ncı Uluslararası Halk Dansları Festivali, bugün etkinliklerle devam edecek.

Festivalin kapsamında Kızılbaş Parkı’nda bugün saat 20.00’de kortej ve açılış gecesi düzenlenecek. Yarın ve pazartesi Kızılbaş Parkı’nda halk dansları gösterileri gerçekleştirilecek.

Pazar günü Lido Beach’de deniz günü, ardından Dernekler Sokak’ta güzellik ve dans yarışmaları yapılacak.

Festival, salı günü saat 20.30’da Kızılbaş Parkı’ndaki kapanış seremonisi ve ardından sahnelenecek gösterilerle sona erecek.