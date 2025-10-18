Lapta’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 127 miligram alkollü Ahmet Gürcan Dem, Barış Özüş ve Özer Bilaloğlu’nun karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Tüm sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaza önceki gece saat 23.50 sıralarında, Lapta’daki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi.

22 yaşındaki Barış Özüş yönetimindeki ZM 882 plakalı salon araç, markete ait araç park yerinden anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden kuzey istikametine giriş yaptı ve bu sırada, 127 miligram alkollü olduğu belirlenen 27 yaşındaki Ahmet Gürcan Dem yönetimindeki MJ 001 plakalı salon araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ZM 882 plakalı araç, karşı istikametten gelmekte olan 44 yaşındaki Özer Bilaloğlu yönetimindeki VM 061 plakalı aracın sağ yanına da çarptı. Ardından MJ 001 plakalı araç, kazalı olarak duran ZM 882 plakalı aracın sol yanına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Barış Özüş ve Ahmet Gürcan Dem, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.