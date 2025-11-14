Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı zeytin üreticisi vatandaşlarımız, yaklaşık 15 gündür zeytin hasadına başlandığını dile getirerek, yapılan hasattan yeterli verimi alamadıklarından dolayı dert yandılar.

Özellikle Mesarya bölgesinde birçok köyde yapılan hasatta geçtiğimiz yıllara göre verimin çok gerilerde olduğunu bildiren zeytin üreticileri, “Geçtiğimiz yıl gerek zeytin yağı üretiminde gerekse kara zeytin yapımında verim ne kadar iyiyse bu yıl ise çok geride” diye konuştular.

Zeytin yağında geçmiş yıllarda 5-6 kiloya 1 kilo zeytin yağı üretimi yapıldığını ancak bu yıl rakamın 7-8 kilolara yükseldiğini ifade eden zeytin üreticisi vatandaşlarımız, bunda en büyük nedenin kurak geçen bahar ve yaz ayları olduğunu dile getirdiler.