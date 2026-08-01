Girne’ye bağlı Boğazköy mevkisinde 28 Temmuz Salı sabahı Atatürk Caddesi’nde meydana gelen ve 39 yaşındaki Hasan Düzgen’in ölümüne, 27 yaşındaki Rasul Jorayev’in ise ağır yaralanmasına neden olan trafik kazasının zanlısı 22 yaşındaki isminin baş harfleri J.P.A. dün tekrar Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Hasan Düzgen’in ailesi ve yakınları ise, mahkeme binası önünde davayı bekledi.

Mahkeme ise, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Zanlının mahkemeden çıkarılmasıyla mahkeme önünde bekleyen Düzgen’in anne ve babası, zanlıya tepki gösterdi.

Oğlunu gömdüğü ifadeleriyle feryat eden Nazife Düzgen, zanlıya “Katil!” diyerek bağırdı.

MAHKEMEDEN AYRINTILAR

Polis, zanlının “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma, dikkatsiz ve tehlikeli sürüş, sürat, sigortasız araç kullanma, uyuşturucu madde tasarrufu ve izinsiz ikamet” suçlarından soruşturulduğunu belirtti.

Mahkemede verilen ifadeye göre zanlı, Atatürk Caddesi’nde aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara, ardından Hasan Düzgen’in kamyonetine ve olay yerinde bulunan Hasan Düzgen ile Rasul Jorayev’e çarptı. Hasan Düzgen olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Rasul Jorayev’in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, zanlının kazanın ardından olay yerinden kaçtığını ve aynı gün Dağyolu bölgesindeki bir mandırada yakalanarak tutuklandığını açıkladı. Araçta yaklaşık yarım gram hint keneviri türü olduğu değerlendirilen madde bulunduğu, zanlıdan alınan kan örneklerinin ise analiz için gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca zanlının 24 Ocak 2023’ten bu yana ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiği ifade edildi. Polis, soruşturmanın sürdüğünü, kamera görüntülerinin incelendiğini ve kan tahlili sonuçlarının beklendiğini belirtti.

Savcının sorusu üzerine polis, zanlının aracı kiralayan kişiden habersiz aldığını söyledi. Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.