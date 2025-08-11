Uluslararası Gençlik Günü kapsamında Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla düzenlenen 16.Lefkoşa Gençlik Günleri çerçevesinde bu akşam Zahra Sokak’ta müzik ve dans gecesi yapılacak.

AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik saat 20.00’de başlayacak.

Gecede, genç müzik grupları Alasya, Melatonin ve Grup Altüst sahne alacak.

Ayrıca Halk Sanatları Derneği (HASDER) ile Güney Kıbrıs’tan Klirou Kültür ve Spor Derneği (PAOK) halk dansları ekipleri, iki toplumlu gösteriler sunacak.

AB Bilgi Merkezi ile HASDER iş birliğiyle hayata geçirilen 16. Lefkoşa Gençlik Günleri, gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını teşvik etmeyi, yeteneklerini görünür kılmayı ve onları destekleyen girişimlere alan açmayı hedefliyor.