Güney Kıbrıs polisi, 8 Ağustos’ta Vrysoules’te 61 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u öldürmeye teşebbüs ettiği belirtilen 48 yaşındaki Marinos Kourouniades’i arıyor.

Philenews’in haberine göre, Gazimağusalı olduğu bildirilen Kourouniades’in kontrolsüz geçiş noktalarından KKTC’ye geçmiş olabileceği ihtimali araştırılıyor. Strovilia ve Pergamus’taki İngiliz üslerine bu yönde bilgi verildi.

Olayın, ikilinin çalıştığı yumurta paketleme tesisinde yaşanan tartışma sonrası meydana geldiği, şüphelinin aracıyla mağdurun üzerine sürdüğü iddia edildi. Ağır yaralanan 61 yaşındaki kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.