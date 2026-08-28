18. Girne Ozanköy Pekmez Festivali, bugün Leman Sam konseri ile başlıyor.

Girne Arkın Group Fest26’nın ilk etkinliği olan 18. Girne Ozanköy Pekmez Festivali, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Ozanköy’de yapılacak.

Festival, üç gün boyunca konserlerden halk danslarına, şiir dinletilerinden geleneksel yiyecek sunumlarına ve yarışmalara birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Festival’de stantlar bugün saat 18.00’de açılacak. Açılış konuşmaları ile geleneksel taze şira ikramının 19.00’da yapılacağı festivalde saat 19.15’te Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi, 19.30’da Grup Otantik konseri, 20.45’te Ozanköy Kültür Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve 21.00’de ise Leman Sam Konseri yer alacak.

Festivalin ikinci günü olan cumartesi yine saat 18.00’de stantlar açılacak. Ardından saat 19.00’da Şair Osman Türkay’ın hayatı ve şiirleri üzerine sunum ve şiir dinletisi, 19.15’te Fezile Barut ile uygulamalı pekmezli paluze yapımı ile halk dansları gösterileri, 19.30’da Meryem Şah bateri şovu, 19.45’te Ebru & Amor Latino konseri, 20.45’te Sırbistan ve Polonya’dan halk dansları gösterileri olacak. Cumartesi akşamı ayrıca saat 21.00’de Ozanköy Spor Kulübü geleneksel tombala çekilişi ile saat 21.30’da Sinan Güzen konseri yapılacak.

Pazar günü ise saat 19.00’da Pekmezli Tatlılar Yarışması, 19.15’te Sevgül Yanaroğlu ile şıra ve pekmezli un helvası yapımı uygulamalı sunumu, 19.30’da Yağmur Özerem Trio konseri, 20.30’da Alayköy Kültür ve Sanat Derneği halk dansları gösterisi, 20.45’te Pekmezli Tatlılar Yarışması sonuçlarının açıklanması, 21.00’de Ozanköy Spor Kulübü geleneksel tombala çekilişi ve 21.30’da Hikmet Kurtarıcıoğulları Band final konseri yer alacak.