Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Gençlik Dairesi’nin organize ettiği ve Su Sporları Federasyonu’na bağlı dernek ve kulüplerde görevli yüzme eğitmenleri ve asistanları tarafından gerçekleştirilen yüzme eğitimlerinin 4. periyodu, 9-10 yaş arası çocuklara yönelik Atatürk Kapalı Yüzme havuzunda verilmeye devam edecek.

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunu ziyaret ederek, yüzme kurslarını yerinde izledi ve gençlerle bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

Ozanoğlu, gençlerin kurslardan memnun olmalarından mutluluk duyduğunu belirterek, yüzme kursların okullarla işbirliği içerisinde devam edeceğini dile getirdi.

Hüseyin Ozanoğlu, dördüncü periyot eğitimlerinin başarıyla geçmesini temenni etti.