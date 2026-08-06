Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, güneşte çalışmayı yasaklayan kararın uygulanmasını Yeniboğaziçi'nde denetledi.

Gazimağusa Bölge Amirliği ekiplerinin kontrollerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da katıldı.

Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, denetimlerde inşaatlar başta olmak üzere açık alanda faaliyet gösteren iş yerlerinde yasağa uyulup uyulmadığı incelendi.

Kurallara uymayan iş yerleri tespit edilerek gerekli uyarılar yapıldı. Bakanlık yetkilileri, yasak kararına aykırı uygulamaların devam etmesi halinde yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti.

-Hasipoğlu: "Çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önce gelir"

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, çalışanların yaşam hakkı ve sağlığının her türlü ekonomik faaliyetin önünde geldiğini vurguladı.

Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle çalışanların ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden Hasipoğlu, 5 Ağustos’tan 15 Ağustos’a kadar 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık havada ve sürekli güneş altında çalışma yapılmasını yasakladıklarını anımsattı.

Hasipoğlu şöyle devam etti:

“Bugün de Çalışma Dairesi müfettişlerimizle birlikte sahaya çıkarak uygulamaları yerinde inceledik. Amacımız işverenlerimizin ve çalışanlarımızın bu kurallara uymasını sağlayarak iş kazalarının ve sıcak çarpmasına bağlı sağlık sorunlarının önüne geçmektir.

Özellikle aşırı sıcak havalarda güneş altında uzun süre çalışmak; sıcak çarpması, sıvı kaybı ve hayati tehlike oluşturabilecek sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Hiçbir iş, insan hayatından ve çalışanlarımızın sağlığından daha değerli değildir.





İşverenlerimizi alınan kararlara hassasiyetle uymaya davet ediyor, çalışanlarımızdan da kendi sağlıklarını riske atacak durumlarla karşılaşmaları halinde Çalışma Dairesi'ne bilgi vermelerini rica ediyorum.

Bakanlık olarak denetimlerimizi ülke genelinde aralıksız sürdürecek, çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışabilmesi için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

-İhbar çağrısı

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, yasağa aykırı uygulamalara tanık olan vatandaşlar ve çalışanların Alo 102 İhbar Hattı, 0539 109 50 50 WhatsApp İhbar Hattı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi sosyal medya hesapları üzerinden iş yeri bilgisi, konum ve mümkünse fotoğraf veya video gibi destekleyici bilgilerle ihbarda bulunması da istendi.