KTMMOB binası toplantı salonunda yer alan imza töreninde, ülkenin enerji sorunlarına bilimsel ve katılımcı çözümler üretmek amacıyla ortak bir enerji komitesi kurulması hedeflenen protokole, KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik ve El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu imza koydu.

-Çelik: “Komite ülkede oluşabilecek en geniş tabanda kuruldu”

Törende ilk sözü alan KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik, kurulacak komitenin amacının, ülkenin enerji sorunlarını bilimsel veriler, mühendislik ilkeleri ve kamu yararı doğrultusunda ele almak olduğunu belirtti.

Enerjinin; teknik, ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutları olan stratejik bir mesele olduğunu söyleyen Çelik, protokolün, KTMMOB'nin mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplinlerinin bilgi ve deneyimini; El-Sen'in ise elektrik sektöründeki deneyimini bir araya getirdiğini vurguladı.

Çelik, komitenin enerji arz güvenliği, elektrik üretimi, şebeke altyapısı, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, depolama sistemleri, enerji mevzuatı ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) geleceği konularında çalışmalar yapacağını, raporlar hazırlayacağını ve kamuoyunu bilgilendireceğini anlattı.

Ülkenin enerji sorunlarının “Popülist politikalarla” değil, ortak akıl, bilimsel yaklaşım ve kurumlar arası iş birliği ile çözülebileceğini ifade eden Çelik, Kıb-Tek’in, Başbakanlık’a bağlı olmasını eleştirerek, bunun; kararların "Bilimsel değil, popülist temelde" alındığının kanıtı olduğunu söyledi.

Yatırım, planlama ve yönetsel yetersizliklerin yanında, tarife düzenlemesi yapılmadığını, yenilenebilir enerji politikalarının doğru zemine oturtulmadığını ve enerji verimliliği konularında da eksiklikler bulunduğunu kaydeden Çelik, bu komitenin ülkede oluşabilecek en geniş tabanda kurulduğunu vurguladı. Çelik, komitenin, enerji sorunlarına kalıcı çözümler getireceğine dair inancını dile getirdi.

-Tuğcu: “Bu komite, hükümetin yapamadığını yapacak”

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu da konuşmasında, yıllardır kamu yararı için mücadele verdiklerini söyleyerek, KTMMOB'ye işbirliği için teşekkür etti.

Enerjinin bir ülkenin temel yapı taşı olduğunu vurgulayan Tuğcu, çözüm ile mühendislik odaklı bir yaklaşım gerektiğini belirtti.

Hükümeti eleştiren Tuğcu, mevcut hükümetin, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğundan beri enerji konusunda, gelmiş geçmiş en kötü hükümet” olduğunu söyledi.

Tuğcu, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki 435 megawatt kapasiteye rağmen 250 megawatt'ın üzerinde üretim yapılamadığını savunarak, bunun; hükümetin başarısızlığının kanıtı olduğunu ileri sürdü.

Kıb-Tek’te yaşanan sıkıntılara değinen Tuğcu, mevzuatların güncellenmediği ve “Yasaların kişilere göre yapıldığı” eleştirisinde bulundu. Tuğcu, Kıb-Tek'in, konusunda uzman kişiler ve mühendisler tarafından yönetilip, siyaset tarafından sadece denetlenmesini savunduklarını belirtti.

Komitenin, pazartesiden itibaren çalışmaya başlayacağını ve kamuoyuyla sürekli bilgi paylaşacağını söyleyen Tuğcu, “Bu komite, hükümetin yapamadığını yapacak.” dedi.