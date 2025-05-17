Eğitim faaliyetlerini en son teknolojik imkanlarla donatılmış Uygulama Kliniklerinde sürdüren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Üniversite adayı öğrencilerine 30 Mayıs 2025 tarihinde Burs Sıralama Sınavı yapacak.

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesindeki Türkçe ve İngilizce bölümlerde lisans eğitimlerini sürdüren KSTU, İş Başında Mesleki Uygulama vizyonuyla tüm öğrencilerini mezuniyet öncesi sektörle tanıştırıyor.

Öğrencilerin sınavlardan elde ettiği puana göre Burs ve Tercih İndirimleri sunan KSTU, Bilim İnsanı Yetiştirme Programı, Projen Üniversiten ve İlk Yatırımın Üniversitenden Projeleri ile öğrencilerine kapsamlı akademik imkanlar sunuyor. 2024 – 2025 akademik yılında farklı branşlarda 10 farklı derece elde eden KSTU, 2025 – 2026 yılında “Hayatın Üniversiten – Üniversiten Hayatın” mottosuyla tüm aday öğrencileri bursluluk sıralama sınavına davet ediyor.

Özellikle Diş Hekimliği Fakültesi Çok Güçlü

3 farklı Preklinik olmak üzere Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Pedodonti, Periodontoloji, Restoratif Diş Tedavisi, Ortodonti, Protetik Diş Tedavisi, Endodonti ve Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi kliniklerinde Öğrenci Merkezli Uygulamalı Eğitim ve Poliklinik hizmeti sunan KSTU, 15’i Profesör 40’tan fazla öğretim üyesinden oluşan güçlü kadrosuyla KKTC’de farklı bir eğitim anlayışı sunuyor.