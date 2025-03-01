Afganistanlı bir aileyi TIR dorsesinde Girne Turizm Limanından ülkeye yasa dışı sokan Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar, Kenan Sarıog ve Hasan Başara’nın ardından TIR şöförü İbrahim Can Atik da tutuklandı. t

Tüm zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 25 Şubat 2025 tarihinde saat 14:46 raddelerinde Girne'de, Turizm Limanından KKTC'ye kullanımındaki TPE 595 plakalı Tır ile giriş yapan yurt dışında sakin zanlı İbrahim Can Atik, Kenan Sarıog Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar, Hasan Başara ve henüz tespit edilemeyen ancak aleyhlerinde derdest emri temin edilen 2 erkek şahıs ile birlikte konu TIR’ın dorsesi içerisine saklamış oldukları anne, baba ve 4 çocuktan oluşan Afganistanlı ailenin maddi menfaat elde etmek amacıyla KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yapmalarını sağlayıp insan kaçakçılığı suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, Tır ile zanlılara ait toplamda 8 adet cep telefonunu emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı İbrahim Can Atik dışında diğer zanlıların önceki gün mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, ek tutukluluk süreci içerisinde yapılan geniş çaplı soruşturma ve araştırma neticesinde incelenen bir işletmeye ait kamera görüntülerinde zanlı Atik’in 26.02.2025 tarihinde saat 14:50 raddelerinde kullanımında bulunan TPG 027 plakalı aracı ile 2427 R dorsesinden 7 kişilik konu aileyi olay mahali bölgesinde indirdiğinin tespit edildiğini ve ayı gün tespit edilen plaka ile yapılan muhaceret kontrollerinde zanlının tespit edilip, iş yerine yapılan operasyon neticesinde tutuklandığını söyledi. Polis, Atik'in suçunu kabul ettiğini, zanlı Muharrem Korkmaz’ın kendisine bu işi teklif ettiğini, mültecileri bıraktığı yerden fotoğraf çekip, zanlı Korkmaz’a attığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek telefonlar ve kamera görüntüleri olduğunu, aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmalarını talep eti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan yaşları 7 ile 56 arasında değişen Afgan ailenin bireyleri önceki gün mahkemeye çıkarıldı.

PARALARINI UMUT TACİRLERİNE KAPTIRDILAR

Ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle umut tacirlerine binlerce dolar kaptırıp TIR dorsesinde önceki Salı günü Girne Turizm Limanına giriş yapan Afganistanlı aile Çatalköy’de polise yakalandı. Yaşları 7 ile 56 arasında değişen Afgan ailenin bireyleri ve KKTC’ye yasa dışı girişlerini sağlayan 5 kişi tutukluluk talebiyle önceki gün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı. ‘İnsan Kaçakçılığı’ suçlaması ile tutuklanan zanlılar Kenan Sarıol, Muharrem Korkmaz, Kadir Mıdık, Hasan Uyar ve Hasan Başara ile Afganlara “birer” gün tutukluluk emri alındı. Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Dağdelen zanlıların maddi menfaat sağlamak için Afgan aileyi TIR dorsesi içinde yasa dışı yollardan ülkeye soktuklarını anlattı.

Savaştan kaçan ve çocuklarında birçok sağlık sorunu bulunan Afgan ailenin anlattıkları Girne Kaza Mahkemesi’nde yürek burktu. 7 yaşındaki çocuğun işitme engelli diğer iki çocuğun da sağlık sorunları olduğu gerekçesi ile ülkelerindeki zulümden kaçan aile umut tacirlerinin eline düştü. Afgan ailenin fertleri tutukluluk duruşmasının ardından sağlık kontrolleri için polis eşliğinde hastaneye götürüldü.