Lefkoşa’da yaşanan olayda, 68 yaşındaki iş insanı isminin baş harfleri C.Ö., telefon üzerinden tehdit edildi.

Polis, zanlı Ayşegül Ersoy’un “Şiddet tehdidi” ve “Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket” suçlamalarıyla tutuklandığını ve mahkemeye çıkarıldığını açıkladı.

Polis memurunun mahkemede sunduğu bilgilere göre, olay 22 Şubat 2025 tarihinde saat 16:24’te meydana geldi.

Zanlı Ayşegül Ersoy, alacağı olduğu gerekçesiyle C.Ö.’yü Whatsapp üzerinden arayarak tehdit etti.

Zanlının, konuşma sırasında C.Ö.’ye, “Duydun mu? Ahmet Keskin’i vurdular. Haber izlemen, medya izlemen, hazırlan C. Hanım, sıra oğluna ve torunlarına geldi. Gelinlerine acıman” diyerek tehdit ettiği belirtildi.

Bu konuşmanın ardından zanlı, telefonu kapatarak aynı hatta iki kez daha Whatsapp üzerinden arama gerçekleştirdi. Polis, bu hareketin Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı olduğunu belirtti.

Olayın polisin bilgisine 26 Şubat 2025’te geldiği ve 27 Şubat’ta zanlı hakkında mahkemeden tutuklama emri çıkarıldığı bildirildi. Aynı gün gözaltına alınan Ersoy’un evinde yapılan aramada yasa dışı herhangi bir unsura rastlanmadı. Ancak, zanlının kullandığı iPhone 14 Pro Max ve iPhone 16 Pro Max marka telefonlara mahkeme emriyle el konuldu.

Polis, zanlının daha önce Ahmet Tula’yı da tehdit ettiğini ve birkaç ay sonra Tula’nın vurulduğunu ancak zanlının bu olayla bağlantısının tespit edilemediğini açıkladı. Ayrıca, Ahmet Keskin’in vurulmasından bir saat sonra da C.Ö.’yü benzer şekilde tehdit ettiği vurgulandı.

Polis, 31 Aralık 2024’te C.Ö.’nün evine silahlı saldırı düzenlendiğini hatırlatarak, zanlının bu olay ve Ahmet Keskin’in vurulmasıyla bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını belirtti. Soruşturmanın seyrinin değişebileceği ifade edildi.

Savcı Behrat Mavioğlu, bu tür suçların aydınlatılmasının önemine dikkat çekti.

Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.