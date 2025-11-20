Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerinde gerginliğin azalmasından duyduğu belirtti ama ‘Kıbrıs konusunda’ görüş ayrılıkları olduğuna işaret etti, ''Kıbrıs'ta iki devletli çözüm açıklamalarından kaygı duyuyorum'' dedi.

Kıbrıs’ta iki devletli çözümü reddettiklerini söyleyen Miçotakis, ''Kıbrıs sorununda, sadece bizim değil, tüm uluslararası toplumun tanım gereği reddettiği iki devletli çözüm lehine açıklamalar görmeye devam etmemizden büyük kaygı duyuyorum ve hoşnut değilim'' dedi.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugünkü görüşmesiyle ilgili beklentilerini dile getirdi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, önceki gün “ERTnews’e” açıklamada bulunan Miçotakis, iki devletli çözümün Yunanistan ve uluslararası toplum tarafından reddedildiğini söyledi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili bazı açıklamalarla ilgili endişesini dile getiren Miçotakis, öte yandan Türk-Yunan meselelerinde sakinliğin korunmasının ciddi görüş ayrılıklarına rağmen kötü olmadığını savundu.

Zor konulara rağmen son iki yıldır Türk-Yunan meselelerindeki gerginliğin giderilmesine ilişkin memnuniyetini de ortaya koyan Miçotakis, Türkiye ile temasların önemine de işaret etti.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrik bağlantısı konusuna da değinen Miçotakis, aralarında ABD’nin de olduğu uluslararası yatırımcıların artan ilgisine vurgu yaparak Rum hükümetinin rızasıyla kablonun teknik verilerinin güncellenmesi gerektiğini söyledi.