Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında bugün gerçekleştirilecek görüşmeyle ilgili haberler ve açıklamalar Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Hristodulidis önceki gün öğleden sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la bugün gerçekleştirecekleri görüşmeden, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına yönelik elle tutulur olumlu sonuçlar ortaya çıkmasını umduğunu dile getirdi.

Erhürman’la görüşmelerinin aralarındaki ilk görüşme olsa bile, sosyal içerikli bir görüşme olmayacağını öne süren Hristodulidis, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına yönelik elle tutulur olumlu sonuçlar ortaya çıkmasını umduğunu ve görüşmeye de bu beklentiyle gideceğini dile getirdi.

Hristodulidis, "bunun tek hedef olduğunu, görüşmeye bu büyük çabaya hemen başlayabilmeleri için, bir karşılık ortaya çıkacağını umarak gideceğini" söyledi.

Hristodulidis, tam anlamıyla hazır olduklarını ve müzakerelerin en kısa sürede başlaması için diğer taraftan yanıt gelmesini umduklarını yineledi.

Hristodulidis, bunun BM Genel Sekreterinin gerek üçlü, gerekse genişletilmiş düzeyde gerçekleştirilen görüşmelerde belirlediği çerçeve olduğunu, görüşmenin, ilerlemeye dair esaslı bir adım teşkil etmesini umduğunu da ifade etti.

Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis de, bugünkü liderler görüşmesiyle ilgili Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in görüşmeye özlü müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasına ilişkin istikrarlı arzu kapsamında, geçmiş dönem boyunca tutarlı bir şekilde kayda geçirilen aynı yapıcı ve samimi siyasi iradeyle gideceğini dile getirdi.

Letimbiotis açıklamasında, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisinin atanması ile AB tarafından siyasi bir kişilik atanması yanı sıra BM Genel Sekreteri himayesinde görüşmeler yapılmasına yol açan mevcut hareketliliğe de atıfta bulundu.

Zorluklara rağmen çabanın, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların ortak geleceğine hizmet edecek olan üzerinde mutabık kalınan bir çözüm için aklı başında ve kararlı bir şekilde süreceğini de dile getiren Letimbiotis, zamanın lehlerine işlemediğini ayrıca Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) görüşmelerin yerini alamayacağını sözlerine ekledi.