Fileleftheros gazetesi “SAFE Aracılığıyla Ortak Silah Sitemlerinin Geliştirilmesi” başlıklı haberinde Dendias ile Palmas’ın yaptıkları görüşmede iki ülkenin savunma iş birliğiyle ilgili konular yanı sıra savunma sektöründeki ortak programları ele aldıklarını yazdı.

Haberde, Palmas ile Dendias’ın Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Avrupa Birliği’nin SAFE tüzüğü aracılığıyla ileriye götürülecek ortak programlara sahip olmamalarının mümkün olmadığı konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

İki savunma bakanının dün gerçekleştirdikleri görüşmede askeri silah sistemlerin geliştirilmesiyle ilgili belirli alanları masaya yatırdıklarını kaydeden gazete, bunların SAFE programı aracılığıyla ileriye götürülebileceğine işaret etti.

İki ülkenin kurmayları ve teknokratlarının silah sistemlerinin geliştirilmesiyle ilgili belirli alanları hali hazırda ele almaya başladığını yazan gazete, listenin başında “anti-drone system” olarak adlandırılan insansız hava araçlarına karşı bir sistemin geliştirilmesinin bulunduğunu vurguladı.

Gazeteye göre Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ise Dendias’la görüşmesinde yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın yaklaşan AB Konseyi dönem başkanlığının, Rum-Yunan savunma sanayilerinin güçlenmesi ve sahip oldukları potansiyelleri vurgulamaları açısından “altın bir fırsat” teşkil ettiğini de öne sürdü.

Gazete Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya atıfta bulunarak Hristodulidis’in Dendias’ı karşılaması esnasında yaptığı açıklamaya özetle şöyle yer verdi;

“Savunma ve güvenlik konularını Güney Kıbrıs ve Yunanistan açısından nasıl daha fazla ileriye götürebileceğimizi görmemiz gerekir. Türk işgali ve Türk meydan okumaları göz önüne alındığında aynı zamanda genel anlamda coğrafi olarak özel jeostratejik öneme sahip bölgelerde bulunmamızdan ötürü, bunlar çok önemli alanlardır.”

Dendias ise açıklamasında Rum Savunma Bakanı Palmas’la görüşmesinde, savunma sanayi ve iki ülke ekosistemi konularında savunma iş birliğinin daha da derinleştirilmesi konularını ele aldıklarını dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın üstleneceği AB dönem başkanlığının büyük bir fırsat sağlayacağını savunan Dendias, ikili iş birliğinin derinleşmesini umduğunu da dile getirdi.

Gazete iki bakanın Rum Savunma Bakanlığında yaptıkları görüşmenin ardından açıklamalarda bulunduklarını kaydetti.

Palmas açıklamasında Dendias’la görüşmesinin, iki dost ve kardeş ülkenin ikili ilişkileriyle ilgili konulara ilişkin düzenli toplantılar kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

Bölgedeki jeopolitik durumla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını da ifade eden Palmas, ikili ilişkilerle ilgili konular yanı sıra AB’nin SAFE tüzüğüyle ilgili meseleleri de ele aldıklarını kaydetti.

Palmas açıklamasında SAFE kapsamında iki ülkenin savunma bakanlıklarının, egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmak için savunma olanaklarını ve silahlanmayı da daha da güçlendirmek amacıyla ortaklıklar ve iş birliklerine sahip olmalarının kaçınılmaz olduğunu düşündüklerini de söyledi.

Gazeteye göre Dendias ise konuşmasında kendisini karşılamasından ötürü Palmas’a teşekkür ederek, özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde, hızla değişen ayrıca oldukça karmaşık olan jeopolitik durumla ilgili fikir alışverişinde bulunmalarının bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Palmas’la birlikte SAFE tüzüğüne odaklanarak, iki ülke arasındaki daha fazla iş birliği olanaklarını araştırdıklarını da ifade eden Dendias, SAFE tüzüğünün hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs açısından aralarındaki iş birliğini derinleştirmelerine ilişkin bir fırsat sağladığını ifade etti.

Türkiye’nin SAFE tüzüğüne katılma olasılığı konusunda, diğer AB üye devletlerinin de veto kullanması için faaliyetlerde bulunulup bulunulmadığının kendisine sorulması üzerine ise Dendias, kendisi ile Palmas’ın belki de oturup SAFE tüzüğünü okuyan Avrupa’daki birkaç insan biri olduğuna işaret ederek, bunun oldukça karmaşık bir tüzük olduğunu ve Brüksel bürokrasisinin garip diliyle yazıldığını ifade etti.

Bu kapsamda açık ve net olması gereken bazı değerler bulunduğunu ifade eden Dendias, Avrupa Birliği (AB) ile üçüncü ülkeler arasındaki sözleşmelerin tartışmaya açılacağı yöntemle ilgili olarak Avrupa Komisyonu’nun açık taahhüdü bulunduğunu dile getirdi.

Dendias bizzat Avrupa Komisyonu’nun yaptığı açıklamayla, bu önerilerin tüm devletlerin ortak anlayışıyla, oy birliğiyle kabul edileceğini taahhüt ettiğini de savundu.

Dendias bunun açık olduğunu çünkü bir kişinin AB’yi tehdit etmesi halinde, bu saldırganlıkla başa çıkmaz mekanizmasına katılamayacağının açık olduğunu sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise “Palmas ile Dendias SAFE İçin Hazırlanıyorlar- Türkiye’nin Olası Katılımına Nasıl Yanıt Verdiler” başlıklı haberinde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında gerçekleştirilen görüşmeye yer verdi.

Gazete Dendias ile Hristodulidis’in dün başkanlık sarayında yaptıkları görüşmede iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesi yanı sıra iki ülkenin savunma sanayisinin sahip olduğu olanakların vurgulanmasına atıfta bulunduklarını yazdı.

Dendias’ı karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve dostlukları ile iş birliklerinin çok önceye dayandığını ifade eden Hristodulidis, Dendias’ın bu dönem Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği ziyaretin bölgedeki ve SAFE tüzüğüyle ilgili olarak AB’deki gelişmeler göz önüne alındığında oldukça önemli olduğuna işaret etti.

Haravgi gazetesi ise “Diplomasiden Silahlanmaya: Kıbrıs Meselesi Tehlikeli Bir Şekilde Silahlanıyor- Başkanlığın Altın Fırsatı Savunma Dengeleri Alanına Dönüşüyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin yeniden başlaması için çaba harcandığı bir zamanda Kıbrıs sorununu daha fazla silahlandırmaya çalıştığını öne sürdü.

Politis gazetesi ise “SAFE Çerçevesinde Yunanistan-Kıbrıs Ortaklıkları” başlıklı haberinde Dendias ile Palmas arasında gerçekleştirilen görüşmeye yer verdi.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak iki ülkenin SAFE çerçevesinde iş birliği yapmak istedikleri üç alanın ise “bir ortak anti-drone sistemi, denizdeki gemilerle ilgili bir anti-drone sistemi ve askeri personel taşıma otobüsleri montajı” olduğunu ekledi.