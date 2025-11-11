23. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin kapanış konserini Rus piyano ekolünün en önemli temsilcilerinden Alexei Volodin veriyor.
Bellapais Manastırı’nda pazar akşamı saat 20.30’da sahne alacak Volodin, Schubert, Liszt ve Chopin’in eserlerini seslendirecek. Konser biletlerinin satışı numaralı koltuk seçenekleriyle GiseKibris.com üzerinden yapılıyor.
23 Eylül’de başlayan 23. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali bu yıl toplam 10 konsere ev sahipliğinde bulundu.