Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Alithia Gazetesi’nde yer alan habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis konuyla ilgili olarak dün "X" platformunda yaptığı paylaşımda, Hristodulidis ile Costa’nın 19-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısı ışığında telefonda görüştüklerini belirtti.

Letimbiotis paylaşımında, Hristodulidis ile Costa’nın telefon görüşmesinde son bölgesel gelişmeleri ve bunların Doğu Akdeniz’in geniş bölgesi ile Avrupa’ya etkilerini ele aldıklarını ifade etti.

Letimbiotis ayrıca görüşmede, yaşanan gelişmelerin Avrupa Konseyi’nin gündeminde yer alan tüm konularla bağlantısına da işaret edildiğini belirtti.

Gazeteye göre Letimbiotis, Hristodulidis’in Avrupa Birliği üye devletlerinin liderlerini Avrupa Konseyi toplantısı sırasında bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Rum Yönetimi’nin bölgesel istikrar ve güvenlikle ilgili inisiyatifleri ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı şekilde bilgilendireceğini de sözlerine ekledi.