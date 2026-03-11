Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi (DEFA), Vasiliko’da yarım kalan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminal projesinin tamamlanması amacıyla yüklenici seçimi için ihaleye çıkma kararı aldı ve risk analizi yapılabilmesi için ödenek talep etti.

Haravgi gazetesinin haberine göre konu, Rum Meclisi Enerji Komitesi’nin dünkü toplantısında ele alındı. Komite üyesi milletvekilleri projedeki gecikmeler ile danışmanların projedeki rolünü sorguladı.

DEFA Başkanı Yorgos Aşikalis, projeyi koordine eden Technip Energies şirketine, kapsamlı proje çalışmasını tamamlayabilmesi için 6 ay ek süre verildiğini açıkladı.

Aşikalis, bu sürenin ardından projenin tamamlanmasını gündeme getirecek ihale prosedürünün başlatılacağını da belirtti