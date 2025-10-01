Yüksek Seçim Kurulu yayımladığı 13 numaralı duyuruda, yasanın belirtilen tarihten sonra kamuoyu araştırmalarına getirdiği yasağın, internet sitelerinde ve GSM operatörleri aracılığı ile açıklanan kamuoyu yoklamalarını ve anket sonuçlarını da kapsadığı kaydedildi.

YSK’nın 13 numaralı duyurusu şöyle:

“5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 65(3) maddesi, seçimlerle ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları veya kamuoyu araştırmalarının oy verme gününden en az on beş gün öncesine kadar yayımlanabileceğine, on beşinci günden sonra hiçbir şekilde yayımlanamayacağına, ilân edilemeyeceğine ve dağıtılamayacağına amirdir.”