Radarsan markalı yapay zekalı radar teknolojisi, Gönyeli-Alayköy yoluna monte edildi. Kameranın aktif olup-olmadığı henüz açıklanmadı.

Radarsan markalı yeni nesil mobil hız tespit cihazı, herhangi bir operatöre ihtiyaç duyulmadan, tüm hava şartlarında, gündüz ve gece tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor.

Yapay zeka tarafından tespit edilen her bir araca ait hız, fotoğraf ve geçiş zamanını anında polis kayıtlarına yansıtıyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, “Hız ihlal yapan bir aracın kameraya yakalanması durumunda, cezanın beklemeden anında bu aracın sahibinin cep telefonuna gideceğini” bildirmişti.

Ülkede şu anda 112 hız tespit kamerası bulunuyor, akıllı kameraların ilk etapta 150 adet olacağı açıklanmıştı.