Bağımsızlık Yolu, eski eşi tarafından öldürülen Saliha Özkol’un, kendisi ve yakınları tarafından polise yapılan şiddet, şiddet tehdidi ve koruma emri ihlali ihbarlarının etkin şekilde soruşturulup soruşturulmadığı konusunda araştırma yapılması için başvuruda bulundu.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi'nden verilen bilgiye göre, başvuru Parti adına Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı tarafından yapıldı

Bahse konu başvuruda, kamuoyunda Saliha Özkol’un öldürülmeden önce koruma emri bulunduğu ve eski eşi tarafından defalarca şiddete ve suça maruz bırakıldığı yönde bilgilerin paylaşıldığının belirtildiği kaydedildi. Özkol’un ve yakınlarının eski eşi hakkında şiddet, şiddet tehdidi ve koruma emri ihlali gerekçeleriyle İskele Polis Müdürlüğü’ne ve bölgedeki polis karakollarına yaptığı ihbar ve şikayetlerin akıbetinin araştırılması istendi. Söz konusu ihbar ve şikayetlerin polis tarafından dikkate alınıp alınmadığının, bu kapsamda dosya açılıp açılmadığının ve gerekli soruşturmanın etkin biçimde yürütülüp yürütülmediğinin Polis Genel Müdürlüğü tarafından kapsamlı şekilde araştırılması talep edildi.

Başvuruda ayrıca, Saliha Özkol’un yakınlarının koruma emrinin birden fazla kez ihlal edilmesi gerekçesiyle İskele polisine ihbarda bulunduğu, polisin kendilerine mahkemeye başvurmaları gerektiği ve polisin yapabileceği herhangi bir şey olmadığı iddialarının da yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada böyle bir durumda polisin re’sen harekete geçerek mahkeme başvurusu olmadan gerekli işlemleri yapması gerektiği, yapılan ihbar ve şikayetlerin etkin şekilde soruşturulmadıysa bunun ciddi bir ihmal olacağı belirtildi.

Özellikle tekrar eden şiddet ve tehdit şikayetlerinin ciddiyetle ele alınmasının hayati önem taşıdığı, polise yapılan aramalara ilişkin kayıtların da ivedilikle incelenmesi gerektiği ifade edildi.