Lefkoşa’da meydana gelen çek sahteleme ve tedavüle sürme suçundan tutuklanan Fehmi Balcıoğlu mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak polis memuru Erkan Yılmaz mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 2021 yılı Ekim ayında A.Ç’nin ihtiyaç sandığı birimleri çekini vekaleti varmış gibi alıp, üzerine hiç olmayan sahte bir isim yazıp, çek üzerinde oynama yaparak, sahteledikten sonra o dönem faaliyette olan bir bankada bozdurduğunu söyledi.

Polis, ilgili yılda yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ancak yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 2021 Kasım ayında yurt dışına gittiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlı hakkında derdest emir alınarak, aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti.

Zanlının 14 Eylül 2026’da Lokmacı Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığını esnada tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, el yazı imza örneği alındığını ve inceleneceğini söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ateşli silah tasarrufu suçundan sabıkası olduğunu ancak askıda davası bulunmadığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Zanlının avukatı, müvekkilinin İngiltere’den bu soruşturmanın tamamlanması için kendisinin gelip teslim olduğunu söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, iki haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.