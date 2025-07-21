Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda bugün akşam üzeri meydana gelen kaza sonucunda bir araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 17.30 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Ömer ÖZOĞUL(E-56), yönetimindeki NE 165 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Korkuteli kavşağı yakınlarında yolun sola doğru virajlanan kısmına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpmasıyla yaşandı. Çarpmaya müteakip kontrolsüzce yolun soluna doğru savrulan NE 165 plakalı araç yoldan çıkarak toprak arazi içerisinde takla attı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Ömer ÖZOĞUL kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.