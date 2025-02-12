Değirmenlik bölgesi köylerinden Balıkesir'de akşam saatlerinde araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda meydana gelen kazada araç sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında, Balıkesir'de Hüseyin Özyiğit Caddesi üzerinde, 65 yaşındaki Hamiyet GÖRGÜ, yönetimindeki GK 713 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp aracının sağ yan kısmı ile yol kenarında bulunan servi ağacına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmesiyle yaşandı.

Kaza sonucunda araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.