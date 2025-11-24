Rum Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannu, “EOKA 1955-59” üyelerinden Savvas Rotsidis için düzenlenen bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, “vatanın, çağ dışı kalmış garantiler ve işgal askerlerinin bulunmadığı, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyulan, demokratik ve fonksiyonel bir devlet olarak özgürleşmesini hedeflediklerini” ifade etti.

Alithia gazetesinin haberine göre, Yoannu konuşmasında sözde “Türk işgali ve istilasının sonuçlarını yaşamaya devam ettiklerini” iddia ederek “Savvas Rotsidis gibi EOKA kahramanlarının ise, vatanı her şeyin üzerinde tutmak olan doğru yolu gösterdiğini” öne sürdü.