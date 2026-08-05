Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde salı günü toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki terfi ve emeklilik süreçleri değerlendirildi. Buna göre, tuğgeneralliğe yükseltilen Albay Özlem İyidilli Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri tarihinin "ilk kadın paşası" oldu.

Türk Hava Kuvvetleri'nin tecrübeli savaş pilotu Albay Özlem İyidilli Karapınar liseden sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmasına rağmen Hava Harp Okulu'nun yüksek başarılı öğrencilere sunduğu daveti değerlendirdi.

Toplantıda, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Yüksek Askeri Şura kararı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken, Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da tuğgeneralliğe terfi etti.

YAŞ'ta alınan kararlara dair listeye, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Özlem İyidilli Karapınar kimdir?

Karapınar, Yalova'daki ön uçuş eğitiminin ardından hekimlik yerine askerliği seçerek, tüm eleme aşamalarını başarıyla geçti ve Hava Harp Okulu'na girdi.

Uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yaptı.

Meslek yaşamı boyunca önemli görevler üstlendi.

Deneyimli subay, 2026 YAŞ kararları kapsamında tuğgeneralliğe terfi ederek Hava Kuvvetleri'nin "ilk kadın paşası" olarak tarihe geçti.

2023 yılındaki YAŞ kararları kapsamında tuğamiralliğe yükseltilen Albay Gökçen Fırat, Cumhuriyetin ilk kadın amirali olmuştu.