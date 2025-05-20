Birinci Lig ekibi Mustafa Hacıali Yılmazköy’de pazartesi akşamı yapılan genel kurul sonucunda başkanlığa avukat Hüseyin Baflı seçildi, Baflı’nın yeni yönetim kurulu da belli oldu.

Yeni sezona yeni hedeflerle başlayacak olan sarı-lacivertli ekipte, geçen sezon 9’uncu sırada tamamlanan ligi geride bırakıp daha üst sıraları hedefleme kararlılığı dikkat çekiyor.

Başkan Hüseyin Baflı’nın yönetim kurulu da belli oldu.

Yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Necip Dinarlı, Mehmet Oytam, Elif Töre, Barış Gerçek, Tahir Doğu, Hüseyin Araz, Ali Üçöz, Ali Çavuş, Fahri Üçöz, Onur Minare, Yıltan Değer, Mustafa Hızal, Fırat Başpınar, Bülent Araz, Sertaç Zabit, Engin Aktaşlı ve Kenan Altınay.

Görev dağılımının ilk yönetim kurulu toplantısında yapılacağı öğrenildi.