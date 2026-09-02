Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) 2026-2027 sezon planlamasına göre, kulüpler açısından büyük hareketliliğe sahne olan kiralık ve geçici transfer döneminde son gün yoğunluğu yaşandı.

Bonservisli transfer dönemi 14 Ağustos 2026 tarihinde sona ererken, kiralık ve geçici transferler için kulüplere tanınan süre dün resmen tamamlandı.

Kulüpler, transfer döneminin son saatlerinde kadrolarını güçlendirmek ve eksik bölgelerini tamamlamak için son dakikaya kadar transfer çalışmalarını sürdürdüler.

AKSA LİGLERİ’NDE SEZON 12-13 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Futbolseverlerin heyecanla beklediği AKSA Ligleri’nde 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.