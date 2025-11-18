Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kişisel sosyal medya hesabı

üzerinden dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta “asıl olanın” siyasi eşitliğe dayalı çözüm, iki toplumun güven içinde yaşayacağı bir düzen ve adanın bütününün uluslararası hukuk içinde yerini alması olduğunu vurguladı.

Akıncı'nın açıklaması şöyle:

"Kıbrıs’ta asıl olan, kuşkusuz çözüme ulaşmak, her iki toplumun kendini güvende hissedecekleri ortamı yaratmak , adanın bütününün uluslararası hukuk içinde yerini almasını ve gelecek belirsizliğinin ortadan kalkmasını sağlamaktır. Ne var ki mevcut koşullarda siyasi eşitlik çerçevesinde federal bir çözüme ulaşılması için yürünecek yolun kısa olmadığı anlaşılıyor. Yine de kapsamlı çözüm hedefinden şaşmadan, kısa sürede atılabilecek adımların olduğu şüphesiz. Geçiş noktalarındaki izdihamları giderecek iyileştirme ve yeni geçiş noktalarının açılması herhalde olumlu bir başlangıç olur. Bunun yanında iki önemli konuya daha eğilmek gerekir. Birincisi Tatar döneminde durdurulan Eğitim Teknik komitesinin Imagine Barış Eğitimi Programı’dır. 2015-2020 yılları arasında bu program kapsamında 6000’den fazla öğrenci ve 700’den fazla öğretmen yer almıştı. Bu adada barış ve huzur içinde bir gelecek kuracaksak bunu ancak eğitim ile sağlayabiliriz.

Diğer konu, Kıbrıslı Türk toplumunun AB ile uyumunu sağlayacak çalışmalar için oluşturulan AB Adhoc komitesinin Rum yönetimi tarafından durdurulan faaliyetleri ile ilgilidir. 2015-2020 arasında AB’den uzmanlar gelerek kurumlarımızla çalışmakta ve AB mevzuatına uyum yönünde mesafe alınmaktaydı. Bu çalışmaların yeniden başlatılmasının sadece Kıbrıslı Türk toplumu için değil adamızın geleceği açısından da önemli olduğuna inanıyorum."