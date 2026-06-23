Lefke'ye bağlı Yeşilyurt’ta önceki gece 00.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında çöp kamyonuna çarpıp ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 41 yaşındaki Cemil Taşkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

37 yaşındaki Hasan Güvenir, Ecevit Caddesi üzerinde yönetimindeki NT 427 plakalı çöp kamyonuyla bir evin önündeki çöpleri almak için durdu. O esnada cadde üzerinde seyreden Cemil Taşkan, yönetimindeki PF 213 plakalı motosikletle çöp kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan PF 213 plakalı motosiklet, yoldan çıkıp durdu.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cemil Taşkan, Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Çöp kamyonu sürücüsü Hasan Güvenir tutuklandı.

Öte yandan Yeşilyurt sakini Taşkan’ın vefatı, bölgede büyük bir şok ve üzüntüye neden oldu.