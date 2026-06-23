Geçitkale-Yıldırım arasındaki arazide dün çıkan yangında ekinler zarar gördü.

Yaklaşık 70 dönüm biçilmemiş buğdayla 50 dönüm arpa ve 30 dönüm biçilmiş ekin kalemiyle muhtelif sayıda rulo balyayı küle çeviren yangının sebebi henüz tespit edilemedi.

Yangın, itfaiye, Sivil Savunma, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ve Çiftçiler Birliği ekiplerinin yanı sıra, askeri personelle bölge halkının ortak müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangına askeri itfaiye araçlarıyla da müdahale edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, üreticilere bir kez daha gerekli tedbirleri almaları yönünde çağrıda bulundu. Başkan Kasım, benzer olayların yaşanmaması adına gerekli adımların atılması için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürerken, yol üzerindeki refüj çalışmalarının ardından kuruyan otların yangına sebebiyet vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.