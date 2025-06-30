Alithia ve diğer gazeteler, Yeroşibu sahilinde yaşanan olaya geniş yer verdiler.

Gazete ilk bilgilere dayanarak, Harlambos Komodromos isimli 28 yaşındaki gencin, deniz içerisindeyken bayıldığını ve hayatını kaybettiğini yazdı.

Komodromos’un denizde bulunan kişilerce fark edildiğini, ilk yardım için kıyıya taşındığını yazan gazete, bahse konu gencin daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığını ancak orada öldüğünün tespit edildiğini belirtti.

Bahse konu gencin kesin ölüm nedeninin, boğulma olup olmadığının, yapılacak otopsinin ardından belirleneceğini belirten gazete, Komodromos’un ölümünün bölgede büyük üzüntü yarattığını yazdı.

Habere göre, koyu bir APOEL taraftarı olan Komodromos için APOEL’in örgütlü taraftar grupları da taziye mesajı yayımladı.