Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 6 Aralık’ta yapılacak yerel kuruluş organları seçimi için takvimi açıkladı. Seçim propagandası 10 Kasım’da başlayıp, 5 Aralık’ta sona erecek.

YSK tarafından açıklanan takvime göre, seçimin başlangıç tarihi 7 Ekim ve siyasal partilerin 27 Ekim tarihine kadar adaylarını saptaması gerekiyor.

Adaylık başvuruları 30 Ekim’de yapılacak. Adaylar, 31 Ekim’de Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından geçici olarak ilan edilecek.

1 Kasım’da sandık seçmen listeleri askıya alınacak ve alındığı günden itibaren 7 gün süreyle askıda kalacak.

8 Kasım’da adaylar kesinleşecek ve aynı gün siyasal partilerin ve bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıra için yapılacak adçekme Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.

9 Kasım’da kesinleşen adaylar Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilan edilecek. Aynı gün Yüksek Seçim Kurulu huzurunda adçekme yapılacak.

Seçim propagandası 10 Kasım’da başlayacak. Siyasal partiler, BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na en son 15 Kasım’da dilekçe verebilecek.

Sandık Seçmen Listeleri 16 Kasım’da tamamlanacak. Düzeltmeler olmuşsa bu siyasal partilere bildirilecek.

Seçimler ile ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayınlanmasının son günü ise 21 Kasım olarak belirlendi.

Seçmen kartları ve bilgilendirici broşürler en son 3 Aralık’ta dağıtılacak.

Seçim propagandası 5 Aralık’ta tamamlanacak.