Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Ceyhun Dalkan, Sağlık Bakanlığı’nı “iki günlük ilanla ve sınav yapmadan, mülakatla 90 geçici sağlık çalışanı istihdam edeceğini” duyurması gerekçesiyle eleştirerek, sağlığın torpille yönetilemeyeceğini vurguladı.

KTTB Başkanı Ceyhun Dalkan, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimli ve nitelikli kadrolara ihtiyaca işaret ederek, sağlık çalışanı istihdamının günübirlik kararlarla değil, bilimsel ve şeffaf bir insan gücü planlamasıyla yapılması gerektiğini söyledi.

Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde acil tıp teknikeri (ATT) ihtiyacının acil olduğunu kaydeden Dalkan, “Bu personelin kadrolu olarak alınacağı gerekçesi ile Uzmanlık Kurulu sürecinin beklenmesinin mümkün olmadığı söylenmiş, ardından yasal düzenleme hızla Meclis’ten geçirilmiştir. Bugün gelinen noktada ise 40 adet ATT, geçici, sınavsız, mülakata dayalı torpille istihdam modelinin ortaya konulması kabul edilebilir değildir.” dedi.

Mevcut dönemin sağlık yönetiminin en kötü dönemi ve sağlık alanında rüşvet iddialarının da en yoğun şekilde gündeme geldiği dönem olduğunu savunan Dalkan, kamu sağlık hizmetlerine yapılacak her istihdamın daha fazla şeffaflık, liyakat ve denetlenebilirlik gerektirdiğini belirtti.

Dalkan, “KTTB olarak açıkça söylüyoruz: Sağlık, torpille yönetilemez. Sağlık çalışanı istihdamı seçim yatırımı olarak kullanılamaz. Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının emeği ve kamu kaynakları siyasi hesapların ve seçilememe kaygısının aleti olamaz. Sağlık Bakanlığı’nı şeffaf, objektif, liyakate dayalı ve kalıcı bir sağlık insan gücü alımı için adım atmaya, bu kararı geri çekmeye davet ederiz. Sağlık Bakanı'nın görevi oy hesabı yapmak değil, liyakatli, hakkaniyetli sağlık sistemi kurmaktır.” ifadelerini kullandı.