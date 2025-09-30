Girne’de düşürülen bankamatik kartı çalındı. Çeşitli işletmelerden toplam 3 bin 541 TL tutarında harcama yapılan kartla ilgili yürütülen ileri soruşturmada 20 yaşındaki Elif İleri tutuklandı.

Yapılan sorgulamada kartın kendisine ait olduğunu zannederek farkında olmadan harcama yaptığını ileri süren İleri, yaptığı harcamaların bedelini karşı tarafa tazmin etti; ancak şikâyetten kurtulamadı. Adada öğrenci statüsünde olan zanlı, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı İleri’nin ‘Sahtekarlıkla Mal Temini’ ve ‘Bularak Sirkat’ suçlarından tutuklandığını belirtti. Özakdenizli, zanlının işlediği suçu itiraf ettiğini ve karşı tarafın tazmin edildiğini ifade etti; ancak şikâyetin devam ettiğini vurgulayarak, zanlının davaları görüşülünceye kadar uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının ileride davalarda hazır bulunmasını sağlamak amacıyla yurt dışına çıkışını yasakladı ve 50 bin TL nakit ile KKTC vatandaşı bir kişinin imza edeceği 1.000 TL’lik kefalet senedini yerine getirmesi şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.