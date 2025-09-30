Güney Kıbrıs’ta artan uyuşturucu trafiği, İngiliz medyasında geniş şekilde yer aldı, “Kıbrıs bir uyuşturucu merkezi oldu” yorumu yapıldı.

İngiliz Sun gazetesi, Güney Kıbrıs’ı Avrupa’nın uyuşturucu kapısı olarak niteledi.

İngiliz The Sun gazetesinin iddialarına göre Kıbrıs, Ortadoğu’dan Avrupa’ya uzanan uyuşturucu rotasında “kilit kapı”ya dönüştü.

Haberde “uluslararası karteller ve mafyalar, adanın stratejik konumundan yararlanarak kokain, esrar ve sentetik maddeleri kaçırıyor” ifadelerine yer verildi.

Habere göre; uyuşturucu trafiğinde ‘balina denizaltılar’, ‘posta’ ve hatta ‘güvercinler’ kullanılıyor. Uyuşturucular tropikal meyvelerin içine gizleniyor, gemi gövdelerine manyetik paketlerle tutturuluyor, mini denizaltı ve insansız sualtı araçlarıyla kıyıya çıkarılıyor, hatta güvercinlerle taşınıyor.

“Birleşik Krallık'a sadece dört saat uzaklıkta olan Kıbrıs, Ortadoğu ve Avrupa arasındaki coğrafi konumu sayesinde küresel uyuşturucu kaçakçılığı zincirinin önemli bir halkası haline geliyor” denilen haberde; uyuşturucunun buradan Avrupa’ya dağıtıldığına dikkat çekildi.

Kartellerin bazı yerel gruplarla işbirliği yaptığı; turizm işletmeleri, nakliye firmaları ve eğlence mekanlarının paravan olarak kullanıldığı öne sürülüyor.

Gazeteye konuşan analistler şu yorumu yaptı: “Kıbrıs her zaman ticaret yolları üzerinde stratejik bir konumda olmuştur. Tarihsel olarak, Doğu'dan yüksek oranda eroin geçişi olmuştur. Doğu Akdeniz'de şu anda sınır ötesi uyuşturucu akışında keskin bir artış yaşanıyor ve Kıbrıs da bu akışın merkez üssü konumunda."

Haberde özellikle Rum turizm şehri Ay Napa'nın uyuşturucu kullanımında öne çıktığı kaydedildi.