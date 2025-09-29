Çeşitli işletmelerden toplam 3 bin 541 TL tutarında harcama yapılan kartla ilgili yürütülen ileri soruşturmada E.İ (K-20) tutuklandı.

-Güzelyurt’ta mülke tecavüz, vahim zarar, ciddi darp…

Polis açıklamasına göre, Güzelyurt’ta dün 17.30 sıralarında M.K.V (E-24), kız arkadaşıyla görüştüğü gerekçesiyle S.T’nin (E-42) evine izinsiz girerek mülke tecavüz etti ve ardından S.T.’yi ciddi şekilde darp ederek sol göz kemiğinin kırılmasına neden oldu.

Aynı gün saat 18.00 sıralarında, kız arkadaşının kaldığı eve giden M.K.V, burada misafir olarak bulunan T.U (E-69)’yu kaburga kemiklerini kıracak şekilde darp etti. Ayrıca ikametgah sakini C.İ’yi (K-23) de yüzüne ve sol koluna vurarak ciddi şekilde darp etti.

Zanlı M.K.V. tutuklandı, soruşturma sürüyor.

-Dipkarpaz ve Kaleburnu’nda kanunsuz avlanma

İkinci İnce Av Mevsimi kapsamında dün yapılan rutin kontrollerde, H.T’nin (E-41) Dipkarpaz’da ava kapalı bölgede, M.A’nın (E-75) ise Kaleburnu’nda araç içinden kanunsuz şekilde avlandığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslara idari para cezası kesildi. Soruşturma devam ediyor.

-Ülkede izinsiz ikamet eden 12 kişi tutuklandı

KKTC genelinde dün gerçekleştirilen polis denetimlerinde, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 12 kişi tutuklandı.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Alsancak’ta iki ayrı trafik kazası

Karaoğlanoğlu Caddesi’nde, dün 19.00 sıralarında 136 mlgr alkollü içki tesiri altında araç kullanan Philip Tafadzwa Kadyarıdzıre (E-30), önünde seyreden motosiklete çarptıktan sonra beton bariyere çarparak durdu.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Naveed Safdar’ın (E-31) hastanede müşahede altına alındığı, kazaya sebebiyet veren zanlının tutuklandığı belirtildi.

Aynı gün saat 22.00 sıralarında, aynı cadde üzerinde 119 mlgr alkollü içki tesiri altında araç kullanan Amgad Nazar Mohamed Elatta (E-23), önündeki araca çarparak yaralandı.

Yaralanan Elatta Girne Akçiçek Hastanesinde tedavi edilip taburcu edilmesinin ardından tutuklandı.

-Lefkoşa-Güzelyurt yolunda trafik kazası…

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun 15-16’ncı kilometreleri arasında, dün gece 00.15 sıralarında 204 mlgr alkollü içki tesiri altında araç kullanan Ozan Söztutanlar (E-24), 34 DN 9036 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere, ardından önünde seyir halindeki Adnan Altun yönetimindeki LG 803 plakalı araca çarptı ve takla attı.

Kaza sonucu yaralanan Söztutanlar hastanede tedavi edilip taburcu edilmesinin ardından tutuklandı.