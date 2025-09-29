Dün sabah yapılan aramada farklı boyutlarda üç hint keneviri bitkisi yanı sıra 118 gram da hint keneviri bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, evde kenevir işleme ve kurutma sistemi tespit edildiğini de belirtti

-102 kilo uyuşturucuyla alakalı üç kişi göz altına alındı

Gazete başka bir haberinde ise Güney Kıbrıs’ta geçen cumartesi günü ele geçirilen 102 kilo uyuşturucuyla ilgili 61, 47 ve 30 yaşlarında üç kişinin tutuklandığını yazdı.

Limasol (Rum) Kaza Mahkemenin söz konusu şahısların 8 gün göz altında kalmasına karar verdiğini yazan gazete, olayla ilgili polis araştırmasının sürdüğünü ekledi.